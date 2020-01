Allarme Coronavirus a Napoli, donna ricoverata in isolamento (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Presunto caso di Coronavirus a Napoli. Nella tarda serata di ieri una donna dello Sri Lanka è stata ricoverata all’ospedale Cotugno a seguito di febbre alta e problemi respiratori. La 63enne si trova attualmente in isolamento. Sono in corso per lei tutti gli accertamenti per capire se è stata effettivamente vittima del Coronavirus di Wuhan o si tratta di un’altra malattia. La srilankese era tornata una settimana fa dal suo paese d’origine. A partire dallo scorso martedì si sono presentati per lei i primi sintomi della malattia. Dopo giorni di febbre alta e problemi respiratori, i parenti hanno contattato il 118 per trasportarla in ospedale. Quando i sanitari accorsi sul posto hanno visitato la donna ed hanno constatato la compatibilità dei sintomi con quelli del Coronavirus, immediatamente è scattata la procedura di allerta. La ... anteprima24

