Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di venerdì 24 gennaio 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Juventus512Inter473Lazio*454Roma385Atalanta356Cagliari307Milan**298Parma289Torino2710Hellas Verona*2611Napoli2412Bologna2413Fiorentina2414Udinese*2415Sassuolo2216Sampdoria1917Lecce1618Brescia**1619SPAL1520Genoa14 *una partita in meno**una partita in più Serie A, la 20^ giornata Primo tentativo di fuga per la Juventus che si porta a +4 dall’Inter e conserva sei punti di vantaggio sulla Lazio. La Roma sale al quarto posto solitario. Ultimo il Genoa dopo la vittoria della SPAL. fonte foto https://twitter.com/juventusfc Serie A, la 19^ giornata Primo passo falso del nuovo anno per l’Inter che cede il titolo d’inverno alla Juventus, vittoriosa a Roma. La ... newsmondo

MikeeyMo : Serie A TIM: La Classifica dopo una 20^Giornata ricca di Emozioni. #MilanUdinese Seria A TIM #ForzaMilan… - effe1312 : @GRANATAFIERO Già dimenticati Cimmi-Tilly, Lerda, E.Rossi, Vidulich, Sukur, Karic, Florjancic, Sandor, Osmanowsky,… - NapoletanoFier1 : Poi dice che uno s’incazza. Posta pure la classifica che stiamo sul baratro della Serie B. Ha speso per riparar… -