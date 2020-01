Scuola – Italia in Comune per tutela ruolo vice-presidi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Scuola – Italia in Comune per tutela ruolo vice-presidi – “Italia in Comune, in considerazione delle notizie di stampa relative ai temi proposti dall’Associazione nazionale dei Collaboratori dei Dirigenti Scolastici (Ancodis) in merito alla carriera dei docenti ed al riconoscimento del lavoro svolto dai Collaboratori dei Dirigenti Scolastici, invita il Ministro, le OO.SS., le Associazioni di categoria a riflettere sulla necessità di fare scelte condivise, utili ed opportune al fine di dare risposta alle diverse migliaia di docenti che sono impegnate quotidianamente nell’organizzazione, nella gestione e nella progettazione didattica in favore degli alunni e delle famiglie”. E’ quanto si legge in una missiva indirizzata al neo ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, dal coordinatore di Italia in Comune, Alessio Pascucci. “La Scuola Italiana deve riflettere e valutare se ... romadailynews

matteosalvinimi : #Salvini a #Bibbiano: Voglio l'Italia unita nella lotta contro la droga, quartiere per quartiere, giardinetto per g… - nzingaretti : In cinque anni aumenteremo la spesa per la conoscenza, raggiungeremo i livelli europei. Il futuro dell’Italia passa… - Agenzia_Ansa : Scuola: in Italia allarme abbandono, 600 mila non finiscono gli studi #ANSA -