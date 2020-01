Samsung Galaxy A8 (2018) e A7 (2018) ricevono l’aggiornamento con le patch di gennaio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Samsung Galaxy A8 (2018) e Galaxy A7 (2018) hanno iniziato a ricevere l'aggiornamento software che contiene le patch di sicurezza di gennaio 2020. L'articolo Samsung Galaxy A8 (2018) e A7 (2018) ricevono l’aggiornamento con le patch di gennaio proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

