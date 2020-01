Reddito di cittadinanza 2020: come funziona l’obbligo di lavoro nei Comuni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio scorso è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro del 22 ottobre 2019 che definisce contenuti e caratteristiche dei cosiddetti “Progetti utili alla collettività” (PUC), cui i beneficiari del Reddito di cittadinanza 2020 (salvo eccezioni) dovranno obbligatoriamente partecipare, pena la perdita del sussidio. Con la pubblicazione del decreto, il mosaico del Reddito di cittadinanza si arricchisce di un altro tassello importante, rappresentato dall’avvio di progetti in ambito culturale, sociale, artistico, formativo, ambientale e di tutela dei beni Comuni, definiti e gestiti dai Comuni. I PUC impegneranno coloro che hanno stipulato il Patto per il lavoro o quello per l’inclusione sociale, per non meno di otto ore settimanali, garantendogli comunque la copertura assicurativa INAIL e le tutele in materia di salute e sicurezza sul ... leggioggi

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, a Locri 237 persone lo percepivano ingiustamente: mafiosi, proprietari di Ferrari e impren… - NicolaMorra63 : Quando si fanno controlli veri emerge il marciume che c'è in #Calabria. Adesso chi ha sbagliato paghi. - FrancescoBonif1 : Scoperti 237 furbetti del reddito di cittadinanza: avevano ville, Ferrari e addirittura qualcuno era in carcere, pe… -