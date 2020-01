«Qui ci sono ebrei» | la scritta choc sulla porta di casa del figlio di una deportata

Scritta choc a casa del figlio di una deportata : "Qui ci sono ebrei" : Giorgia Baroncini La Scritta è comparsa sulla porta dell’abitazione di Aldo Rolfi, figlio di Lidia, partigiana internata a Ravensbruck. L'uomo aveva ricordato su un giornale locale la madre "Juden hier". "Qui ci sono ebrei". Sotto, la stella di David. È la Scritta antisemita comparsa sulla porta di una abitazione di Mondovì, in provincia di Cuneo. La casa è quella di Lidia Beccaria Rolfi, staffetta partigiana, deportata a Ravensbruck ...

Sono le Venti : Gomez cerca l’eQuilibrio sul Nove : Peter Gomez, Sono le Venti Non è un Tg, né un approfondimento d’inchiesta. E nemmeno un talk. Sono le Venti, il nuovo programma del Nove condotto da Peter Gomez, attinge elementi dai generi televisivi appena citati, ma li ibrida tra loro con l’obiettivo di proporre una formula insolita, almeno per quella fascia oraria. Piazzandosi nello spazio tradizionalmente dedicato ai telegiornali, la trasmissione seleziona alcune notizie del ...

Luigi Favoloso riappare su Instagram : «Sono Qui - ma stanotte vado via» : Luigi Mario Favoloso, la storia su Instagram dopo la scomparsa: «Ecco dove sono. Offro mille euro a chi...». L'ex gieffino ha appena pubblicato sul suo account una serie di...

Barcellona : quali sono le modifiche tattiche di Quique Setien : Setien ha esordito sulla panchina del Barcellona contro il Granada. Si sono viste le idee tattiche del nuovo allenatore Quique Setien sta introducendo i suoi principi al Barcellona. Contro il Granada, i balugrana hanno fatto l’enorme cifra di 1005 passaggi totali. Inoltre, con l’assenza di Suarez, Setien ha collocato Messi al centro dell’attacco. La prima grande novità del Barça di Setien è questa: con la palla i blaugrana ...

Mal'aria - quali sono le città italiane "malate di inQuinamento" : nuovo (inQuietante) rapporto : Il 2019 è stato un anno nero: 26 i centri urbani fuorilegge sia per polveri sottili (PM10) sia per l’ozono (O3). Prima...

Consigliere regionale M5S citofona alla sede della Lega : “Sono Qui i 49 milioni?” | VIDEO : Consigliere regionale M5S citofona alla sede della Lega: “Sono qui i 49 milioni?” | VIDEO Chi di citofono ferisce, di citofono perisce: è quello che deve aver pensato Marco Degli Angeli, Consigliere regionale lombardo del M5S, il quale si è fatto immortalare in un VIDEO mentre citofona alla sede della Lega di via Bellerio chiedendo se lì vi fossero 49 milioni, in riferimento al caso dei rimborsi elettorali della Lega spariti nel ...

Valeria Marini risponde a Elia e ZeQuila : “Non sono cessa e mostro - frasi irrispettose contro di me” : “Era un mostro, un cesso colossale” avevano detto Antonio Zequila e Antonella Elia di Valeria Marini dopo il confronto tra la showgirl e Rita Rusic nella Casa del Grande Fratello Vip. Il filmato in questione è stato mostrato all’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori durante l’ultima puntata de La Repubblica delle Donne, scatenando la reazione composta di Valeria: “frasi irrispettose nei miei confronti”.Continua a leggere

«Qui ci sono i 49 milioni?» : consigliere M5s citofona alla sede della Lega – Il video : Il consigliere regionale lombardo del M5s Marco Degli Angeli è andato in via Bellerio 41, a Milano, e ha suonato al citofono della sede del Carroccio, chiedendo «conto dei 49 milioni di euro che la Lega ha incassato illecitamente dal 2008 al 2010». A renderlo noto è il Movimento Cinque Stelle Lombardia. Il riferimento è al video di Salvini che, nella periferia di Bologna, su indicazione di una donna, suona al citofono di una famiglia ...

Gabriele Muccino ritira la querela al fratello Silvio : "Non voglio venga condannato. Sono Qui e lo aspetto" : Silvio Muccino era stato rinviato a giudizio per aver detto in tv nel 2016 che il regista aveva dato una sberla all’allora...

Anche i pannelli solari possono inQuinare : Pur producendo energia pulita, Anche i pannelli solari inquinano: le piu’ promettenti celle solari in termini di efficienza, quelle a base del materiale chiamate perovskite, contengono piombo che puo’ essere rilasciato nell’ambiente e assorbito dalle piante. Pubblicata sulla rivista Nature Communications, la scoperta si deve ad una ricerca condotta fra Cina, Germania e Italia, guidata da Antonio Abate, del Consiglio ...

Carta acQuisti 2020 : limiti reddito rinnovati - ecco quali sono validi : Carta acquisti 2020: limiti reddito rinnovati, ecco quali sono validi Carta acquisti 2020: con il messaggio 161 l’Inps comunica l’aggiornamento della soglia di reddito che consente di averne diritto. quali sono gli altri requisiti che permettono di usufruire della cosiddetta social card? Carta acquisti: aggiornate le soglie di reddito per il 2020 Con il messaggio 161, l’Inps ha comunicato la soglia di reddito entro la quale è ...