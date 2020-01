Paolo Di Canio gioca Roma-Lazio per Fanpage.it: “Ogni palla è una guerra, non si può pareggiare” (Di venerdì 24 gennaio 2020) L'ex attaccante biancoceleste, oggi apprezzato opinionista di Sky per il calcio inglese, ha parlato in esclusiva a Fanpage.it dell'imminente stracittadina Romana: "Un derby non si può pareggiare, meglio perderlo attraverso la possibilità di fare la storia. Il derby vale molto di più dei tre punti, soprattutto nella vita di tutti i giorni". fanpage

