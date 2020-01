Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor: "Niente di drammatico, non verrà cambiata la data del debutto" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ewan McGregor ha commentato le voci riguardanti i problemi della serie Obi-Wan Kenobi, rassicurando i fan. Obi-Wan Kenobi, la serie ambientata nell'universo di Star Wars, arriverà secondo le tempistiche previste e ad assicurarlo è il protagonista Ewan McGregor, che ha rassicurato i fan. L'attore ha infatti risposto alle domande legate allo show dopo che le riprese, previste ai Pinewood Studios di Londra, sono state rimandate. Ewan McGregor ha dichiarato: "Gli script sono davvero, davvero buoni. Vogliono migliorarli e hanno spostato la produzione al prossimo anno". L'interprete del cavaliere jedi ha però sottolineato: "Non è così drammatico come sembra. Andremo in onda nello stesso periodo già annunciato". Secondo alcune indiscrezioni apparse online è stata Kathleen Kennedy a ... movieplayer

GioelePaglia : Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor rassicura i fan e conferma lo spostamento delle riprese al 2021 - cinemaniaco_fb : ?????????????? Star Wars: la serie su Obi-Wan è stata sospesa? Ewan McGregor chiarisce la situazione… - BestMovieItalia : Star Wars: la serie su Obi-Wan è stata sospesa? Ewan McGregor chiarisce la situazione - -