Nuovo coronavirus | a Wuhan si costruisce un nuovo ospedale in tempi record

A Wuhan, dove è scoppiata l'epidemia di coronavirus, un nuovo ospedale da mille posti letto sarà costruito in tempi record: secondo quanto riportato dal Guardian, gli operai sono al lavoro e l'obiettivo è completare la costruzione in pochi giorni.

