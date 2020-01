Netturbino ma laureato in ingegneria con 110 e lode. Si commuove il tv (Di venerdì 24 gennaio 2020) C’è qualcosa di profondamente sbagliato in questo paese e lo sappiamo tutti. Questa è la vicenda di Giuseppe, un ragazzo di trentacinque anni laureato in ingegneria con centodieci e lode. Il ragazzo è stato assunto alla fine dello corso anno con un contratto a tempo indeterminato come Netturbino. Cinque anni di studio al politecnico di Bari, tanti sacrifici e una laurea in ingegneria civile con il massimo dei voti: avrebbe dovuto trovare subito lavoro nel suo campo e invece, per Giuseppe Moreno Di Trani, il percorso lavorativo inizia altrove. A questo punto Giuseppe decide di lasciar perdere il titolo di studio conseguito e di trovare una posizione, qualsiasi essa sia, purché dignitosa, che gli consenta di mettere su famiglia. Come tanti, dopo anni di colloqui ha partecipato a un concorso per netturbini posizionandosi primo in graduatoria. Ora si continua a parlare di lui per ... caffeinamagazine

