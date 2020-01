Metalmeccanici verdi, ambientalisti rossi (Di venerdì 24 gennaio 2020) In questi mesi si è fatto un gran parlare di Green New Deal e ancora di più di sostenibilità. In molti settori della produzione il problema si pone con urgenza. Spendiamo (soldi pubblici) ogni anno 19,3 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi che finanziano produzioni inquinanti e insostenibili per l’ambiente e la società. Particolarmente rilevante è il tema dell’energia (la produzione da fonti fossili è massiccia), della produzione di acciaio (si guardi alla vicenda ex Ilva) e della mobilità, in particolare di quella privata e la produzione e l’uso delle automobili.La dinamica complessa dell’industria automobilistica mondiale è abbastanza nota, tra processi di concentrazione e difficoltà di rinnovarsi nella direzione green (auto elettriche, ibride, ecc). A questo si aggiunge la difficoltà ... huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Metalmeccanici verdi, ambientalisti rossi - HuffPostItalia : Metalmeccanici verdi, ambientalisti rossi -