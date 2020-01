Matteo Salvini al citofono | Romano Prodi | Metodi stalinisti Il leader

Striscia la Notizia - un video clamoroso : Matteo Salvini al citofono? Spunta Silvio Berlusconi : Tra i casi più discussi della settimana, la "citofonata" di Matteo Salvini al presunto spacciatore tunisino, in una casa alla periferia di Bologna. Vicenda che ha scatenato polemiche, dibattito, discussioni e chi più ne ha più ne metta. Caso di cui si è occupata anche Striscia la Notizia, nell'edizi

George Soros : "Matteo Salvini potenziale dittatore - le sardine trionferanno" : Ci mancava George Soros, anche lui come sempre interessatissimo ai destini della politica italiana e anche lui schierato al fianco delle sardine. Il pensiero del magnate pro-immigrazione, 89 anni, corre a Davos, dove nel corso della cena a margine dei lavori del World Economic Forum ha affermato: "I

“Sai qual è la differenza?”. Fedez e Matteo Salvini - è scontro. Volano parole pesanti : Non c’è pace per Matteo Salvini che, dopo essere stato attaccato da Fabio Volo, viene preso di mira anche da Fedez. Il rapper marito di Chiara Ferragni non ci sta, a essere definito “milionario di sinistra” da Salvini (che ha attaccato Fedez durante la trasmissione Dritto e Rovescio andata in onda giovedì 23 gennaio 2020). Salvini ha definito Fedez e Fabio Volo “milionari di sinistra” e ha detto che, mentre loro guadagnavano, lui stesse ...

Matteo Salvini ad Agorà : "Le dimissioni di Luigi Di Maio? Figlie del tradimento del M5s" : C'è anche Matteo Salvini, ospite in collegamento, ad Agorà su Rai 3. Il leader della Lega tira la volata in Emilia Romagna a Lucia Borgonzoni, ma non risparmia fendenti all'ex alleato, Luigi Di Maio, che con le sue dimissioni da capo politico M5s proprio alla vigilia del voto è il caso politico dell

Fedez replica a Matteo Salvini : “Io ero a Ibiza e faccio il rapper - tu al Papeete ed eri Ministro” : Fedez replica amaramente all'attacco sferrato da Matteo Salvini durante il programma Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio. "Milionari di sinistra dai quali non prendo lezioni di antimafia" aveva dichiarato il leghista, al quale il rapper ha risposto: "Il tuo partito è costato agli italiani 49 milioni di euro. Io ero a Ibiza questa estate e faccio il rapper, tu eri al Papete ed eri il Ministro dell’interno. That’s it".Continua a leggere

Matteo Salvini e Grillo che si fa condonare le cause dal PD : “Leggo sui giornali che c’è chi pensa che a Grillo l’abbraccio con il Pd interessi per le sue cause e non solo…ma agli italiani delle cause di Grillo interessa poco, parliamo d’altri”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento con Agorà, su Rai 3, commenta l’articolo de “La Verità” secondo cui Grillo sarebbe interessato all’accordo con il Pd pur di avere condonate ...

Matteo Salvini a Fabio Volo e Fedez : “Non prendo lezioni di antimafia da due milionari di sinistra” : Matteo Salvini è stato ospite del programma Diritto e Rovescio su Rete4 e ha colto l'occasione, durante il collegamento, per scagliarsi contro Fabio Volo e Fedez, dando loro dei 'milionari di sinistra': "Mentre Fabio Volo e Fedez facevano soldi scrivendo libri e canzoni, io ricordo come fosse ieri, con orgoglio, il primo colpo di ruspa dato a una villa confiscata ai Casamonica".Continua a leggere

Matteo Salvini ha portato sul palco il dolore dei genitori di Bibbiano : Sul palco della Lega, a Bibbiano, va in scena il dolore dei genitori privati dei loro bambini. Il giorno prima la chiusura della campagna elettorale delle Regionali emiliano-romagnole, Matteo Salvini decide di tornare nella cittadina teatro dell'inchiesta sui presunti abusi e affidi illeciti nota come 'Angeli e demoni'. Dietro a un fondale rosso con la scritta 'Giù le mani dai bambini', il capo leghista fa una breve introduzione e poi cede ...

TeleMatteo Salvini : le 12 ore in tv del Capitano nell’ultimo mese : TeleMatteo Salvini non si smentisce e anche a dicembre il Capitano colleziona la bellezza di 12 ore e 19 minuti in tv, superando tutti i suoi competitor da Giuseppe Conte a Luigi Di Maio passando per Giorgia Meloni, Matteo Renzi e Nicola Zingaretti: e così, mentre Porta a Porta confeziona uno spot durante Juventus-Roma, Carlo Tecce sul Fatto racconta i termini e le dimensioni della questione: Il caso non può avvalersi subito di un incidente ...

«Matteo Salvini? Un gran c….» : ” Che poi uno spacciatore sia tunisino, italiano o finlandese non è importante. Il ragazzo dice di non essere uno spacciatore? Difficile trovare un rapinatore che confessi di essere un rapinatore”: ieri Matteo Salvini ha continuato a giocare all’investigatore privato con la famiglia a cui ha suonato al citofono. A Diritto e Rovescio il ragazzo ha invece parlato davanti alle telecamere, ribadendo di non essere uno spacciatore ...

Bonafede : “A me non interessano le pagliacciate che fa Matteo Salvini” : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede è intervenuto ai microfoni di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 commentando il blitz al citofono in Emilia Romagna dell’ex ministro Matteo Salvini, ma anche sul modo di lavorare di quest’ultimo quando erano assieme al Governo. Bonafede sul blitz di Salvini In Emilia-Romagna per continuare la campagna elettorale in vista delle imminenti elezioni, che avranno luogo domenica 26 gennaio, ...

Matteo Salvini a Bibbiano : “Giù le mani dai bambini” – VIDEO : Matteo Salvini, a tre giorni dalle Regionali in Emilia Romagna, questa sera era a Bibbiano. A 200 metri da lui anche le Sardine, ma l’appello è stato chiaro. Matteo Salvini a Bibbiano, le Sardine pure. Mai così vicini il leader della lega e Mattia Santori, che guida in neonato Movimento. Grande partecipazione nella piazza che […] L'articolo Matteo Salvini a Bibbiano: “Giù le mani dai bambini” – VIDEO proviene da ...

Il premier al citofono. Matteo Salvini : Nella vita può succedere di tutto. Il concetto di limite esiste in matematica ma non nelle attività umane, dove la realtà supera spesso la fantasia. Da bambini una forma di divertimento era quella di far squillare il campanello dei citofoni e poi scappare a gambe levate. Uno scherzo che rappresentava una sorta di affermazione, una dimostrazione di esistenza, un atto liberatorio. Era l'Italia post bellica nella quale ci si divertiva con ...

Bibbiano - stoccate tra Matteo Salvini e Mattia Santori : Bibbiano, 23 gen. (Adnkronos) – – Dell’inviato Francesco Saitastoccate a Bibbiano tra Matteo Salvini e Mattia Santori. Distanti poche decine di metri – , dedicato alle ‘vittime’ dei casi di affidamenti illeciti, – il capitano e il portavoce si confrontano. Prima sui numeri, con Santori che “parla di 5mila, 6mila persone presenti e altre stanno arrivando”. Salvini, punta a un discorso ...