Luigi Mario Favoloso torna sui social: le prime parole dopo la scomparsa (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si torna a parlare di Luigi Mario Favoloso, che sul finire di dicembre 2019 aveva fatto perdere le proprie tracce divenendo protagonista di un caso dai contorni davvero poco definiti. Prima l’apprensione della madre, poi presunti contatti tramite mail e una sim libanese, quindi le accuse della sua ex Nina Moric che sostiene che Luigi abbia aggredito sia lei che il figlio Carlos, quindi la telefonata di Favoloso a Barbara d’Urso per dire che si trova all’estero. Infine l’avvistamento da parte del settimanale Chi in Svizzera. Ora, però, a parlare è lo stesso Luigi Mario che torna sui social. Il messaggio di Luigi Mario Favoloso L’ex gieffino su Instagram in un video spiega di trovarsi in Armenia, ma che presto volerà altrove. “La mia domanda è: non avete paura che i miei timbri sul passaporto inchiodino le vostre ca***te? E soprattutto non pensate che ... tvzap.kataweb

lightmoon972 : RT @tweetnewsit: Angoscia finita per i familiari di Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato della modella croata #NinaMoric. Il 32enne napoletan… - infoitcultura : Luigi Mario Favoloso, la prima storia Instagram dopo la scomparsa - infoitcultura : Luigi Mario Favoloso, Nina Moric lo denuncia: «Percosse e maltrattamenti a lei e al figlio minorenne» -