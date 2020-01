LIVE Federer-Millman 4-6 7-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: lo svizzero vince il secondo set al tie-break (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Federer domina il tie-break lasciando a 2 l’avversario e riporta in parità il conto dei set! 6-2 Federer tira un rovescio profondissimo che viene chiamato out, il challenge conferma. 6-1 Servizio vincente di Federer che si porta ad un solo punto dal set. 5-1 Federer FAVOLOSO!!!!!! Trova un dritto in corsa strettissimo, sale a rete e chiude con lo smash in arretramento. 4-1 Secondo mini-break per Federer che attacca di dritto e sale a rete, chiudendo con lo smash. 3-1 Ottimo attacco di dritto di Federer, Millman prova il recupero di rovescio che termina lunghissimo. 2-1 Millman sbaglia la risposta su una seconda abbastanza consistente di Federer. 1-1 Prima e rovescio lungo linea di Federer. 0-1 Millman domina lo scambio di rovescio, Federer sbaglia il back. 6-6 Il secondo set sarà deciso dal tie-break. 40-15 Federer esce bene col ... oasport

GenovaOn : Roger Federer vs John Millman LIVE aggiornamenti: Swiss perde il primo set 6-4 agli Australian Open - zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 Risultati 24 gennaio in DIRETTA: Fognini avanti di due set Federer indietro. Djokovic ok.… - notpetko : @lodotennis -