L’Inter prende Eriksen e si siede al tavolo delle grandi d’Europa (accanto alla Juve) (Di venerdì 24 gennaio 2020) La Juve non ha (ancora) paragoni al momento ma questa Inter, che in dieci anni ha cambiato presidenti, allenatori e ha rischiato perfino il collasso dei conti, è in grado di accettare la sfida. Sa che ora può combatterla e vincerla. Ne ha i mezzi economici, ne ha le potenzialità tecniche. La trattativa con Christian Eriksen e il Tottenham portano i nerazzurri in un'altra dimensione sportiva e d'azienda. fanpage

