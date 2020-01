Italiano arrestato in Olanda: aveva 34 kg di cocaina (Di venerdì 24 gennaio 2020) Italiano arrestato in Olanda: aveva cocaina con sé dal valore di 1.2 milioni di euro. L’operazione è avvenuta nei pressi di Breda in un blitz congiunto tra polizia olandese e belga. Italiano arrestato in Olanda per detenzione di cocaina. E non poca. L’uomo, piuttosto, aveva con sé ben 34 chilogrammi di stupefacenti, per un valore … L'articolo Italiano arrestato in Olanda: aveva 34 kg di cocaina proviene da www.inews24.it. inews24

