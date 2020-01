Insultano con termini omofobi due ragazze trans e loro li picchiano con i tacchi a spillo – video (Di venerdì 24 gennaio 2020) Qualche mese fa è diventato virale il video di Jordan Steffy, un ragazzino che ha preso a cazzotti il compagno di classe omofobo che lo tormentava da anni. In questi giorni in America sta circolando una clip di due ragazze trans che pestano due uomini, per un motivo molto simile a quello di Jordan. Le due sono entrate in una pizzeria di Miami, quando due imbecilli hanno iniziato a prenderle in giro. Le ragazze hanno risposto in maniera stizzita, ma la situazione è degenerata quando uno dei due uomini ha utilizzato ripetutamente un termine omofobo: “Hey froc**“. Le protagoniste del video sono partite con calci e pugni e una delle due ha usato un tacco a spillo come arma. “Due donne trans hanno picchiato due uomini che le hanno molestate in una pizzeria di Miami. Le donne trans si sono arrabbiate, dopo che gli uomini continuavano a ridere di loro. L’incidente è ... bitchyf

AmedeoFiorenti2 : RT @Gianmar26145917: Se non si fosse capito io sto con questi 2 Signori...Quelli che odiano, insultano e che augurano la morte sono miei ne… - caterinabaldi1 : RT @Gianmar26145917: Se non si fosse capito io sto con questi 2 Signori...Quelli che odiano, insultano e che augurano la morte sono miei ne… - koaz74 : RT @Gianmar26145917: Se non si fosse capito io sto con questi 2 Signori...Quelli che odiano, insultano e che augurano la morte sono miei ne… -