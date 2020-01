Il negozio del blitz di Salvini a Modena non è gestito da nigeriani, ma da italiani (Di venerdì 24 gennaio 2020) Matteo Salvini ha messo alla gogna in diretta su Facebook un negozio di Modena, in cui - secondo l'accusa dei residenti - ci sarebbero dei nigeriani che spacciano droga. Ma il negozio che il leader leghista indica con tanto di indirizzo e numero civico è in realtà gestito da italiani e non da nigeriani. Ed è, inoltre, in fase di compravendita. fanpage

