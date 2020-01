Eternals: una descrizione leaked dal set rivela uno spoiler che riguarda il futuro dell'MCU? (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una descrizione leaked di una scena girata sul set di Eternals rivelerebbe uno spoiler che potrebbe riguardare il futuro del Marvel Cinematic Universe. Una descrizione leaked dal set di Eternals avrebbe rivelato un massiccio spoiler che riguarderebbe il futuro dell'MCU. L'informazione proviene da un fan che ha documentato su Twitter parte della lavorazione del cinecomic Marvel che apparterrà alla Fase 4 dell'MCu, fornendo importanti rivelazioni. Una di queste informazioni riguarderebbe un combattimento tra gli Eternals e i Deviants. Si tratta di un importante evento a cui assistono alcuni degli Eternals a fianco di rappresentanti del governo e persone comuni, evento che potrebbe essere usato come trappola per rivelare l'esistenza degli Eternals al mondo. La descrizione della scena fornita dall'account @EternalsSecrets) apre numerose possibilità, ... movieplayer

