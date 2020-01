**E.Romagna: Zingaretti, ‘citofono Salvini scena immonda’** (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo dovuto vedere la scena immonda di un leader politico che va al citofono di un ragazzo, uno studente a chiedergli se spaccia droga”. Lo dice Nicola Zingaretti a Reggio Calabria. L'articolo **E.Romagna: Zingaretti, ‘citofono Salvini scena immonda’** Meteo Web. meteoweb.eu

