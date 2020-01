Coronavirus, in Cina 26 morti e 897 contagi confermati. Trasporti bloccati per 41 milioni di persone (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sono 897 i casi accertati in Cina di contagio del nuovo Coronavirus nCOV-2019, mentre i morti si sono attestati a quota 26: è l’ultimo bollettino aggiornato alle 22 locali (15 in Italia) diffuso dai media cinesi. Tra le quasi 40 province, regioni e municipalità speciali che compongono amministrativamente la Cina, solo il Tibet risulta ancora privo di casi. Per impedire l’ulteriore diffusione dell’epidemia, le autorità cinesi hanno imposto il blocco dei Trasporti pubblici in altre tre città: Xiaogan, Enshi e Zhijiang – tutte nella provincia di Hubei, culla dell’epidemia del Coronavirus – portando così a oltre 41 milioni il numero di cittadini coinvolti dalle misure per contrastare l’emergenza sanitaria. In molte di queste 13 città è stata disposta anche la chiusura di luoghi aperti al pubblico come teatri o locali per il karaoke. Disposta ... open.online

