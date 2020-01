Chi è il Coniglio? Il cantante mascherato: “Per conoscermi dovete…” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il cantante mascherato: chi è il Coniglio? Nuovi indizi sul personaggio: “Per conoscermi dovete ascoltare il cuore” Stasera andrà in onda l’attesa terza puntata de Il cantante mascherato. E uno dei concorrenti che più ha fatto discutere il pubblico a casa è stato senza ombra di dubbio Il Coniglio. Difatti quest’ultimo, la scorsa settimana, ha cantato la canzone di Ultimo intitolata ‘I tuoi particolari’, incantando tutti con la sua meravigliosa voce. In questa occasione Il Coniglio del cantante mascherato ha dato qualche altro indizio su di sè nel video di presentazione prima della sua performance: “Possiamo amare gli altri solo quando amiamo noi stessi…Il mio corpo cade, ma io non casco mai” Successivamente ha anche rivelato che per capire chi si cela dietro la sua maschera bisogna ascoltare maggiormente il proprio cuore. Chi sarà ... lanostratv

fattoquotidiano : La Zanzara, Morelli (Lega): “Fabio Volo? È un poveraccio. Chi ha tolto l’audio contro Salvini dal sito di Radio Dee… - zazoomnews : Chi è Il Coniglio de Il Cantante mascherato: tutti gli indizi delle 4 puntate - #Coniglio #Cantante #mascherato: - ALEDOMY95 : @QLASH_DoM94 @senzaparole8 @D1iLoveNERD @NewsProclub @OffSide_Page @RTproclub @RTAllProClub @CercoPerGameITA Classi… -