Calciomercato Napoli, il Parma smentisce l’interesse per Fernando Llorente (Di venerdì 24 gennaio 2020) Fernando Llorente dovrebbe essere impiegato come pedina di scambio con l’Inter per arrivare a Matteo Politano. Tuttavia, molte altre squadre gli avrebbero messo gli occhi addosso, come Barcellona, Genoa e Parma. Invero, però, la pista che porta ai ducali sembra molto fredda. In diretta su Radio Punto Nuovo ne ha parlato Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma che ha commentato questa voce di mercato. “Valuterò i punti a fine campionato, siamo felici, ma bisogna aspettare Maggio. Ce l’aspettavamo? Non lo so, ma lo speravamo. Ci abbiamo messo impegno, soldi e tanto lavoro da parte di tutto lo staff. Llorente-Parma? Nessun contatto con Giuntoli, dobbiamo guardare il bilancio e le nostre casse. Mi dispiace per Roberto Inglese, dopo l’infortunio dell’anno scorso, è una sfortuna, ma tornerà più forte di prima”. La cessione di Fernando Llorente ... calciomercato.napoli

