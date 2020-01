Biathlon, Dorothea Wierer a caccia di Tiril Eckhoff nell’individuale di Pokljuka. Vittozzi deve dare segnali positivi (Di venerdì 24 gennaio 2020) La terza e ultima tappa del trittico di gennaio della Coppa del mondo 2019/2020 di Biathlon, per quanto riguarda il gentil sesso, si apre oggi. A Pokljuka (Slovenia) andrà infatti in scena la seconda 15 km stagionale, che vedrà due particolari rappresentanti indossare i pettorali di leader. Oltre a quello giallo della norvegese Tiril Eckhoff, alla seconda prova con questa responsabilità sulle spalle, vedremo quello rosso di leader di specialità addosso alla francese Justin e Braisaz, trionfatrice a sorpresa nell’opening stagionale a Östersund in Svezia. Dopo la sonora lezione subita nell’inseguimento di Ruhpolding la nostra Dorothea Wierer è pronta al riscatto. Quel totale blackout nelle due sessioni di tiro in piedi, dovuto probabilmente anche a dei materiali tutt’altro che eccellenti, è costato moltissimo alla ventinovenne di Rasun-Anterselva che però ha la ... oasport

