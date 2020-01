Assolto l'oste di lodi che uccise un ladro entrato nel suo locale (Di venerdì 24 gennaio 2020) Assolto per non avere commesso il fatto. Finisce così, almeno in primo grado, la vicenda giudiziaria di Mario Cattaneo, l'oste settantenne di Casaletto lodigiano accusato di eccesso colposo di legittima difesa per avere ucciso uno dei tre ladri entrati nella sua trattoria. La sua storia era diventata fin da subito anche un caso politico. Matteo Salvini aveva pranzato con lui nel locale esprimendogli vicinanza, i sindaci della Lega erano scesi in piazza al motto 'Io sto con Mario' e la Regione Lombardia, prima volta in Italia, gli aveva concesso un contributo di 30 mila euro a copertura delle spese legali, su iniziativa dell'assessore alla Sicurezza, Riccardo De Corato, che oggi era in aula al fianco dell'oste. Anche l'epilogo ha suscitato reazioni politiche, con la Lega che ha esultato sostenendo che il verdetto sia arrivato "grazie alla nostra riforma". Non è così però per il ... agi

