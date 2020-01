Alessandro Cattelan come Matteo Salvini, suona il citofono e annuncia: “Torna EPCC” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Alessandro Cattelan ha pensato di rifarsi a Matteo Salvini per annunciare il ritorno in tv di 'E poi c'è Cattelan'. In un video ironico pubblicato sui social, il conduttore suona il citofono di un palazzo e annuncia la nuova stagione del suo programma. Per farlo, usa le stesse frasi pronunciate dal leader della Lega quando ha citofonato a casa di un tunisino chiedendogli se spacciasse. fanpage

