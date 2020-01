Age of Empires 3: Definitive Edition riceverà presto una beta (Di venerdì 24 gennaio 2020) Age of Empires 3: Definitive Edition è l'ultimo delle versioni rimasterizzate di Age of Empires di Microsoft. Finora non ne abbiamo sentito parlare molto, ma a partire da febbraio, Microsoft inviterà i giocatori a provare la beta.Se siete ansiosi e volete provare a giocare in anticipo, tutto quello che dovrete fare sarà unirvi al programma Insider. Se siete già membri dovrete assicurarvi che tutti i vostri dati siano aggiornati. Di seguito potete dare uno sguardo ai requisiti di sistema.A partire dall'inizio di febbraio, il multiplayer verrà messo alla prova e anche la campagna sarà disponibile, ma solo in piccole parti. Le sessioni beta della campagna saranno limitate a piccoli gruppi e a missioni specifiche, quindi probabilmente avrete più fortuna nella modalità multiplayer.Leggi altro... eurogamer

