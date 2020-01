Web tax: Le Maire, ‘riusciti a darci tempo per negoziazione internazionale’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Siamo riusciti a darci del tempo e un’opportunità per una negoziazione internazionale. L’accordo, il consensus, che siamo sul punto di trovare con il Segretario di Stato Usa, Steven Mnuchin è un’eccellente notizia per tutti per che ci fa guadagnare tempo e ci impedisce di entrare in una guerra commerciale dalla quale è molto difficile uscire che avrebbe penalizzato i nostri viticoltori per 2,4 miliardi di euro”. Ad affermarlo a Davos ai microfoni della tv all news Bfm Business è il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire.L'articolo Web tax: Le Maire, ‘riusciti a darci tempo per negoziazione internazionale’ CalcioWeb. calcioweb.eu

