Un libro di corsa: La giusta distanza (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un libro di corsa – La giusta distanza Aurora e Luca si conoscono in ospedale. Lei sta finendo il liceo e vuole iscriversi alla facoltà di matematica, lui la ascolta senza dire nulla della sua vita. In questo modo inizia il libro di Sara Rattaro “La giusta distanza”. Come un fiume in piena, Aurora, gli parla del motivo per cui è in ospedale e poco tempo dopo scopre che lui ci andava tutti i giorni solo per vederla. La madre di Aurora muore, lei si ritrova sola e si aggrappa a Luca, il porto sicuro. Il finale lo avete tratto da voi, ma come nella vita, tutto si mette in discussione, anche questo libro. RECENSIONI VELOCI tpi

Karinizzia : RT @AmazonNewsItaly: Federico Mancin ha superato la sua crisi esistenziale e perso 35 kg grazie alla corsa. La sua storia è diventata un #l… - AmazonNewsItaly : Federico Mancin ha superato la sua crisi esistenziale e perso 35 kg grazie alla corsa. La sua storia è diventata un… - SteBaglio : RT @GesuKrishna: me lo immagino sulla metro B. Prima corsa alle 5:30 Alle 7 nessun libro Alle 9 è a tutti gli effetti un bagno pubblico -