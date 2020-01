Tina Cipollari in crisi con il compagno? Arriva secca la risposta di lui (Di giovedì 23 gennaio 2020) Le relazioni a distanza portano spesso a pensare che il rapporto di coppia non possa funzionare. Non è questo il caso di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, che fanno coppia fissa da ormai un anno e mezzo. Nonostante la distanza (lei vive a Roma, lui a Firenze), i due sono più innamorati e a DiPiù Ferrara smentisce ogni voce di crisi: l’unico problema resta la distanza. Tina e Vincenzo: relazione a distanza Lei vive a Roma ed ogni giorno è impegnata nelle registrazioni del programma di Maria De Filippi Uomini e donne, di cui è storica opinionista. Lui vive a Firenze, dove gestisce un noto ristorante. Questa è la storia di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, che da un anno e mezzo fanno coppia fissa e si definiscono più innamorati che mai. Ultimamente numerose voci hanno ventilato l’ipotesi che fra i due tirasse aria di crisi, considerata la distanza che quotidianamente li separa. La ... thesocialpost

agnesesmile1 : Cara Tina Cipollari ...si combatte tanto contro razzismo e tu in diretta sapri una ??...Maria però alcuni dovresti r… - novasocialnews : Tina Cipollari, parla il fidanzato: 'L'unico problema è la distanza' #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - KontroKulturaa : 'Abbiamo un grosso problema...': Tina Cipollari, Vincenzo Ferrara rompe il silenzio sulla fidanzata - -