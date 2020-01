Romano di Lombardia, 25enne aziona il freno d’emergenza e aggredisce un controllore: “Mi annoiavo” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Romano di Lombardia (Bergamo) per aver azionato il freno di emergenza di un treno e aver aggredito il capotreno. Interrogato sul suo gesto, il giovane avrebbe detto: "Mi stavo annoiando". Il 25enne, di nazionalità nigeriana, è un pregiudicato destinatario di un decreto di espulsione: è stato condotto a Bari in un centro per il rimpatrio. fanpage

