Profumi contraffatti nel mercato di via Pepe, scatta il sequestro (Di giovedì 23 gennaio 2020) Pescara - Si rafforzano le attività disposte dal Comando Provinciale di Pescara in materia di controllo economico del territorio e contrasto ai traffici illeciti in genere, anche presso i mercati rionali. Nello specifico, presso il mercato settimanale che si svolge il lunedì in via Pepe, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, nel corso di controlli mirati, hanno individuato un venditore ambulante, di nazionalità macedone, intento alla vendita di Profumi di note griffe (PACO RABANNE, HUGO BOSS, DOLCE & GABBANA, GIORGIO ARMANI, DIOR, YVES SAINT LAURENT, LANCOME, VERSACE, CHANEL) verificati contraffatti, I prodotti, a seguito di successive analisi tecniche, sono risultati di “ottima fattura”, pressoché identici all’originale per quanto riguarda la riproduzione del marchio, il packaging e la fragranza. L’attività criminosa è ... abruzzo24ore.tv

