Pogba Juventus, la dichiarazione di Raiola fa sognare i tifosi bianconeri! (Di giovedì 23 gennaio 2020) Pogba Juventus- Mino Raiola, intervistato ai microfoni di “Sky Sport News“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul possibile futuro di Pogba, il quale potrebbe essere lontano da Manchester. Il procuratore del centrocampista francese ha così ammesso: “Oggi Pogba non è felice perché non gioca. Abbiamo bisogno di vedere in estate se sarà ancora nei piani del Manchester United e se il Manchester United sarà ancora nei piani di Paul”. Pogba Juventus, i tifosi sognano il grande ritorno Mino Raiola ha poi aggiunto: “Paul sta recuperando, non è contento se non gioca.Tutti sanno che le ambizioni sue e dello United non sono state soddisfatte negli ultimi anni. Parliamo dell’elefante nella stanza” Leggi anche: Calciomercato Juventus, c’è la svolta: cessione definita, ma il giocatore resta in Serie A Insomma, Paratici potrebbe ... juvedipendenza

tuttosport : #Pogba, #Raiola apre alla #Juve: 'Vediamo in estate' - tuttosport : #Pogba, #Raiola si muove. Come può cambiare la #Juve - tuttosport : #Juve, #Dybala: “Sogno di giocare di nuovo con #Pogba” -