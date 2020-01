Permesso premio per Antonella Conserva, la donna del rapimento del piccolo Tommy (Di giovedì 23 gennaio 2020) Permesso premio per Antonella Conserva, la donna coinvolta nel sequestro del piccolo Tommy Onofri, il bimbo di 17 mesi rapito a ucciso da Casalbaroncolo (Parma) nel 2006. Conserva è stata condannata a 24 anni per aver partecipato al sequestro ideato dal compagno Marco Alessi per estorcere soldi agli Onofri. La mamma di Tommy: “Faccia i conti con la sua coscienza, se ne ha una, invece di uscire in Permesso”. Permesso premio per Antonella Conserva, la donna coinvolta nel rapimento del piccolo Tommy Onofri, morto a due anni nel 2006, durante il sequestro. A Conserva, che è stata condannata a 24 anni di carcere dei quali 14 già scontati è stato concesso un Permesso premio. La donna, che partecipò al sequestro ideato dal compagno, Marco Alessi, per estorcere denaro agli Onofri, è stata trasferita di recente dal penitenziario di Verona al carcere di Bollate, a Milano, da dove ha potuto ... limemagazine.eu

