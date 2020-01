Perché Google dedica un doodle a Luis Alberto Spinetta (Di giovedì 23 gennaio 2020) Oggi Google dedica un doodle a Luis Alberto Spinetta, nato il 23 gennaio di 70 anni fa. Il celebre motore di ricerca omaggia l’artista con un doodle che richiama la copertina di uno dei suoi dischi più famosi, Artaud. Nato a Buenos Aires, in Argentina, e morto a febbraio del 2012, Luis Alberto Spinetta è stato un musicista, compositore, cantante e autore di poesie: durante la sua carriera ha fondato e ha fatto parte parte di numerosi gruppi rock, tra cui i Pescado Rabioso, gli Spinetta Jade e gli Spinetta y Los Socios del Desierto, pubblicando oltre 40 dischi in totale. Era soprannominato “El Flaco”, “il magro” in spagnolo. Ha annunciato di avere un tumore ai polmoni nel 2011, che ne ha causato la morte l’8 febbraio del 2012.L'articolo Perché Google dedica un doodle a Luis Alberto Spinetta Meteo Web. meteoweb.eu

ScafidiCalogero : @Zbarskij @SalvatoreC1970 @SgrazX @semioticmonkey Non è che mi piace insistere, anche perché io non lo conosco l'au… - PaolaGarifi : #AI. La tecnologia sta cambiando la nostra vita. Ma “servono regole comuni, perché l’AI è come il Climate change: u… - teooargyy : @f_ronchetti Il 75 % dei telefoni hanno Android Il 22% dei telefoni hanno iOS Perché Apple vale più di Google ? -