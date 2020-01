Nuova vita per la cabina telefonica. Ma l'hotspot non decolla (Di giovedì 23 gennaio 2020) La mappa interattiva Agcom delle 18.390 postazioni da trasformare in hub con sensori, pannelli informativi e servizi per cittadini e turisti. Così la smart city sogna di rimpiazzare il telefono pubblico con il wi-fi gratis repubblica

c_appendino : ?? Possono partire i lavori che daranno nuova vita ai #Murazzi. Finalmente, dopo sette anni, questo fondamentale spa… - Raiofficialnews : 'In #StoriaDelNuovoCognome, la cultura diventa la chiave che permette a Lenù di accedere ad una nuova vita, strumen… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Carlo Verdone star di Amazon Prime Video con la nuova serie tv Vita da Carlo -