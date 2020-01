Michele Bravi accusato di omicidio stradale, oggi a Milano l’udienza preliminare (Di giovedì 23 gennaio 2020) È programmata per la mattina di oggi, giovedì 23 gennaio, l'udienza preliminare per la vicenda che vede protagonista Michele Bravi. Il cantante è accusato di omicidio stradale: era rimasto coinvolto in un incidente nel novembre 2018 quando, durante una svolta a sinistra su via Chinotto, a Milano, si scontrò con una motociclista (Rosaria Colia, 58 anni) che sopraggiungeva in direzione via Primaticcio. La donna morì per i traumi riportati. fanpage

michele_bravi : Oggi alle 16:00 andrà in onda la prima intervista di Michele a @verissimotv #Verissimo - trash_italiano : Michele Bravi a Verissimo: il ritorno in tv dopo l'incidente - CateBlueLady : @michele_bravi Buongiorno, cuore. Sempre con te. Ti voglio bene. -