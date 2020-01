Messo a punto il genoma della salute con il Dna di 2500 persone (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il genoma della salute è ora disponibile: comprende i dati del Dna di oltre 2.500 genomi di persone sane, disponibili online e permetterà di identificare quali sono i geni che aiutano a combattere le malattie e a mantenere una buona salute. Pubblicato sulla rivista Nature Communications, il risultato si deve a una collaborazione fra centri di ricerca australiani coordinata da David Thomas del Garvan Institute of Medical Research. “Grazie all’analisi completa di individui sani, possiamo ottenere una comprensione molto piu’ chiara di quali geni sono collegati alla malattia e quali non lo sono” rileva Thomas. Ogni persona ha circa 6 miliardi di “lettere” di Dna nel proprio genoma, che codificano tutte le informazioni necessarie per far funzionare ogni cellula. Tra due persone ci sono milioni di variazioni e sono proprio quelle che ci rendono ... meteoweb.eu

