Macchie cutanee del viso: le cause e come eliminarle naturalmente (Di giovedì 23 gennaio 2020) Le Macchie cutanee del viso possono avere origini diverse, così come pure diverse possono essere la loro forma, il loro colore e la loro dimensione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali possono essere le cause delle Macchie sulla pelle del viso, quali sono eventualmente i fattori di rischio e come queste possono essere eliminate definitivamente con delle soluzioni naturali. Macchie cutanee del viso La melanina è quel pigmento che dona il colore alla nostra pelle, ai nostri occhi e ai nostri capelli. Quando il nostro organismo produce un eccesso di melanina, nel caso specifico della pelle, si dice che questa attraversi una fase di iperpigmentazione, di conseguenza, alcune aree del nostro corpo possono risultare più scure o più chiare, a seconda della causa che determina l’eccessiva produzione di melanina, rispetto ad altre. Solitamente, le Macchie cutanee non sono ... notizie

GenovaOn : Macchie cutanee del viso: come ridurle naturalmente - GenovaOn : Macchie cutanee del viso: come ridurle naturalmente -