Inter Eriksen, il Tottenham mette fretta: presunto interesse del Barcellona (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Tottenham mette fretta all'Inter e diffonde un presunto Interesse del Barcellona per Eriksen: la situazione Il Tottenham vuole monetizzare il più possibile dalla cessione di Christian Eriksen. Per questo motivo ha diffuso un presunto Interesse del Barcellona per il centrocampista danese, mettendo così pressione all'Inter. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra nelle prossime ore potrebbe arrivare a un accordo con il club inglese, offrendo 15 milioni di euro più 5 di bonus e accontentando le richieste del presidente Daniel Levy.

FabrizioRomano : Eriksen sarà un giocatore dell’Inter nei prossimi giorni, non ci sono dubbi o sorprese. La dirigenza è convinta di… - AlfredoPedulla : #Eriksen vede #Inter! Verso gli accordi totali vicini ai 20 milioni chiesti dal #Tottenham. Lunedì il giorno progra… - Eurosport_IT : ?? INTER, FATTA PER ERIKSEN! ?? I nerazzurri pagheranno i 20 milioni richiesti dal Tottenham ??… -