Incendio a Lucca, la telefonata di Giulia: “Zio corri, brucia la casa” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tragedia a Borgo a Mazzano, comune in provincia di Lucca, dove nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 gennaio 2020 si è verificato un Incendio in un’abitazione. Una ragazza di 14 anni che viveva nella casa interessata è rimasta intrappolata tra le fiamme e ha perso la vita, mentre il padre ha riportato ustioni nel tentativo di salvarla. Giulia Salotti, questo il nome della vittima, poco prima di morire aveva chiamato gli zii chiedendo loro aiuto ma, una volta arrivati, quando l’hanno chiamata da lei non c’è stata nessuna risposta. L’ultima telefonata della 14enne morta “Presto zio, zia, correte! Sta bruciando la casa!“. Sarebbero state queste le ultime parole di Giulia, segno dell’ultimo disperato tentativo di salvarsi dopo essersi nascosta sotto il letto per ripararsi. A raccontarlo è stato proprio lo zio Angelo Giusti che ha spiegato che in ... notizie

zazoomblog : Lucca incendio in casa: Giulia Salotti morta a 14 anni ustionato il papà. La madre corre da loro e si schianta in a… - qn_lanazione : 'Zio corri, sta bruciando la casa...'. L’ultima disperata telefonata di Giulia - #Lucca - #tragedia… - Notiziedi_it : Lucca, morta una ragazza di 14 anni nell’incendio della sua casa -