Il mio gioco preferito, Nek scatena il pubblico di Lecce: le emozioni della penultima tappa (Di giovedì 23 gennaio 2020) Impossibile stare fermi a un concerto di Nek! Lo sa bene il pubblico che ieri sera, martedì 22 gennaio 2020, ha partecipato al suo Il mio gioco preferito – European tour al Teatro Politeama Greco di Lecce. penultima tappa di un tour che ha toccato tantissime città in giro per il mondo e che terminerà proprio in Puglia, il 23 gennaio, a Bari. Fan arrivati da tutta la regione per assistere al concerto dell’artista. pubblico di tutte le età, da bambini piccoli (pure dentro ai pancioni!) fino a signore più mature. Nek ha fatto divertire proprio tutti. Ma vediamo com’è andato il concerto! Nek in concerto a Lecce: l’emozione della penultima tappa del tour europeo Un palco pieno di luci, i palloncini per fare una sorpresa all’artista, un’atmosfera intima da teatro ma che non ha fatto stare fermo nessuno e la personalità di Nek che ha coinvolto ... ultimenotizieflash

