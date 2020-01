Grom chiude sette gelaterie: Unilever punta sulla grande distribuzione (Di giovedì 23 gennaio 2020) Novità in vista per la celebre catena di gelaterie Grom, che nel primo trimestre di quest’anno vedrà la chiusura di ben sette punti vendita in Italia nell’ottica di uno spostamento del proprio mercato sulla grande distribuzione. La decisione è stata presa dalla multinazionale Unilever, proprietaria di Grom dall’ottobre del 2015, nel tentativo di contrastare i colossi esteri dell’alimentazione dolciaria che negli ultimi anni hanno messo a dura prova il piccolo marchio italiano. Grom chiude sette gelaterie Nei prossimi mesi Grom chiuderà quindi i propri punti vendita di Udine, Treviso, Modena, Mestre ed Alessandria, mentre qualche tempo fa era già stata chiusa la storica prima gelateria di via Cernaia a Torino dove tutto iniziò nel lontano 2003 per mano di Federico Grom e dell’enologo Guido Martinetti. Concentrandosi maggiormente sulla grande distribuzione ... notizie

