È morto Pierpaolo Piras, sconfitto da un linfoma a 42 anni: la sua storia aveva commosso l’Italia (Di giovedì 23 gennaio 2020) È morto a 42 anni Pierpaolo Piras, il papà di origine sarda ma residente a Foggia affetto da linfoma non-Hodgkin refrattario (Dlbcl), un tumore del sangue non operabile. La sua storia aveva fatto il giro del web: la sua famiglia aveva lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per permettergli di volare in Israele e sottoporsi alla Car-T. Purtroppo anche quest'ultima cura non è riuscita a salvargli la vita. Lascia la moglie Daniela e i figli Maria Chiara e Sergio Paolo. fanpage

