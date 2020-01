Donna si dà fuoco a Mestre, l’ex amante racconta: “In pena per lei” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Due giorni fa una Donna di 49 anni si è data fuoco davanti al Tribunale dei minori di Mestre. Pochi giorni dopo, la sua storia è stata raccontata dal suo ex compagno a Il Gazzettino, che ha descritto una storia di disagi e difficoltà che coinvolge, purtroppo, anche una bimba di 8 anni, che attualmente si trova in comunità protetta. Una fugace passione e una figlia in comune A parlare è il padre della bimba della Donna. I due avevano avuto una relazione extraconiugale anni prima: dalla loro storia d’amore era nata una bambina, che era stata affidata alla madre. Il padre dichiara di aver sempre contribuito al mantenimento della piccola, che però avrebbe riconosciuto solo nel 2017. L’uomo, ex dirigente nel trevigiano, descrive la Donna come imprevedibile ed instabile: “Negli ultimi due anni l’ho denunciata quattro volte per stalking. Me la sono ritrovata a casa e ... thesocialpost

vannisantoni : La donna trans di 42 anni che si è data fuoco a Lucca subito dopo aver ricevuto una ordinanza di sfratto esecutivo,… - DearJonas96 : RT @_SpaceJay___: Una donna ha dato fuoco a casa per ammazzare la figlia di 6 anni, un'altra ha partorito ed ha scaraventato il neonato a t… - Enrico112358 : @PaytonSir Pure il pregiudicato..... manca solo la donna-barbuta, mangia-fuoco e il clown col ghigno malefico. Poi… -