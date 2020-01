Dal pugno chiuso al saluto romano Se il calcio si schiera la curva s'infiamma (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tony Damascelli Atleti in campo: Sollier e Lucarelli comunisti, Di Canio e Abbiati di destra Non c'è dubbio che Benito Mussolini fosse tifoso della Roma così come, in seguito, Giulio Andreotti, mentre Palmiro Togliatti si scaldasse per la Juventus, come Luciano Lama, gente di sinistra, quest'ultima, vicina al simbolo del capitalismo, Giovanni Agnelli. Ai tempi, nessuna speculazione o rivolta di popolo per il tifo calcistico dei personaggi politici ma è vero il contrario, quando un calciatore illustra la propria idea e ideologia, allora la musica cambia, Bruno Neri si rifiutò di alzare il braccio per il saluto romano, era l'anno millenovecentotrentuno e si inaugurava lo stadio di Firenze alla presenza dell'autorità del fascio, quell'immagine restò non soltanto nelle fotografie ma fu il simbolo di una ribellione che portò Neri a diventare partigiano ed essere poi fucilato dai ... ilgiornale

FabrizioRomano : L’Inter ha in pugno Christian Eriksen: Marotta a cena con il suo agente Martin Schoots, accordo sempre più vicino p… - NetflixIT : Mark Wahlberg è un ex-poliziotto che vuole distruggere un'organizzazione criminale. Un pugno alla volta. Dal produt… - giulia57624335 : RT @NetflixIT: Mark Wahlberg è un ex-poliziotto che vuole distruggere un'organizzazione criminale. Un pugno alla volta. Dal produttore di F… -