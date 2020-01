Concorso Cancellieri Esperti 2020: nuova opportunità per 2700 diplomati (Di giovedì 23 gennaio 2020) Entro la primavera il Ministero della Giustizia bandirà un nuovo Concorso Cancellieri Esperti per l’assunzione di 2700 unità nelle varie sedi situate sul territorio italiano. Il Decreto 9 Novembre 2017 ridefinisce i profili e i ruoli connessi per il personale non dirigenziale dell’Amministrazione Giudiziaria. I compiti di questa figura professionale sono di livello medio, principalmente: assistenza al magistrato nell’attività istruttoria o nel dibattimento; redazione e sottiscrizione di verbali; rilascio di copie conformi e ricezione di atti in modalità cartacea o telematica. I vincitori verranno inseriti nella II area con fascia retributiva F3. Vediamo assieme le tempistiche di uscita del bando, requisiti e struttura della selezione. Concorsi Pubblici 2020: le ultime novità Concorso Cancellieri Esperti 2020: requisiti Requisito fondamentale per la partecipazione è ... leggioggi

