Ciclismo, in uscita la biografia di Rudy Pevenage con nuove rivelazioni su Ullrich ed Eufemiano Fuentes (Di giovedì 23 gennaio 2020) E’ in uscita la biografia di Rudy Pevenage, ex corridore belga a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80, capace, in carriera, di vincere anche una tappa al Tour de France, e successivamente direttore sportivo di diverse squadre, tra cui la Telekom di Jan Ullrich, Eric Zabel e Bjarne Riis. Nel libro, ovviamente, il tema centrale è il doping, da quello di cui faceva uso quando era professionista il nativo di Moerbeke a quello, invece, dei suoi atleti quando divenne un dirigente. Nulla di nuovo sotto il sole, verosimilmente, dato che sul doping degli anni ’90 e dei primi anni 2000 si è già scritto tutto e il contrario di tutto, con diverse biografie molto accurate come quella di Tyler Hamilton o quella di Thomas Dekker. E anche su quello dei decenni precedenti c’è una più che discreta letteratura, basti pensare a quello che, probabilmente, è il miglior libro ... oasport

OA_Sport : Ciclismo, in uscita la biografia di Rudy Pevenage con nuove rivelazioni su Ullrich ed Eufemiano Fuentes - bikeitalia_it : Cosa mangiare durante un'uscita in bici: ciclismo e alimentazione - tinaolimpia : @Federciclismo @DanielaIsetti1 @LucaGialanella @ValerioDeMolli @Gazzetta_it Ah beh ... fatta io due mesi fa e uscit… -