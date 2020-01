“Ciao mamma, vado a Trieste”. E sparisce nel nulla: Marina Buttazzoni è una nota artigiana (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si chiama Marina Buttazzoni, artigiana di Udine, ha inventato i Book à Porter, i portalibri da viaggio. Il 17 gennaio l'ultima visita alla madre. "Sarò a Trieste nel fine settimana", poi più nulla. fanpage

maribo59 : RT @massimo4951: ?? Ciao!! Mi chiamo Nando!! Sono un Maltese di 1 anno. Mi hanno trovato mentre vagavo per le vie del paese, ero tutto sporc… - fojarol : RT @BlobRai3: ' CIAO MAMMA '. 'Non vorrei apparire uno sprovveduto... Per restare umani e non diventare carogne, bisogna riuscire nell'imp… - Papryka5 : RT @DiBeShG2: Ciao Mamma -