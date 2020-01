Chi c’è dietro le Sardine? Prodi risponde a chi lo accusa di essere l’animatore del movimento (Di giovedì 23 gennaio 2020) . Chi c’è dietro le Sardine? Prodi risponde a chi lo accusa di essere l’animatore del movimento A pochi giorni dalle elezioni del 26 gennaio 2020 in Emilia Romagna, il direttore di TPI Giulio Gambino ha incontrato nella sua casa in centro a Bologna Romano Prodi, con cui ha parlato delle Sardine, del voto alle regionali, di Salvini e della politica estera dalla Libia all’Iran (qui l’intervista completa). “Le Sardine mi interessano e ci spero, ma non darei loro alcun ruolo, quattro ragazzi non possono muovere un paese. Soprattutto, oggi devono aprire al dialogo con gli altri, e parlare a una parte abbastanza ampia della società italiana, questo è il loro prossimo problema. E devono trovarsi un ruolo da sole, non sarò io il loro Nonno ideale”. Qui l’intervista integrale . Leggi anche: Il sindaco, il governatore e l’ex premier: lo speciale di TPI a tre giorni ... tpi

